В городе Елец Липецкой области РФ зафиксирована атака неизвестных беспилотников. После удара вспыхнул пожар на территории завода АО Энергия.

Дроновая атака по Липецкой области

По имеющейся информации, предприятие имеет стратегическое значение. Его продукция широко используется в различных отраслях – оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом секторе.

Местные власти официально не предоставили исчерпывающих комментариев по масштабам поражения, однако кадры с места происшествия свидетельствуют о серьезном пожаре на промышленном объекте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские войска впервые применили ударный дрон типа Shahed, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Об этом сообщил военный специалист Сергей "Флэш".

По его словам, беспилотник оборудован камерой и радиомодемом, что позволяет оператору управлять дистанционно с территории РФ. Запуск ракеты производится непосредственно оператором в момент сближения с воздушной целью. Таким образом, противник пытается использовать "Шахеды" не только как ударные дроны, но и как средство поражения авиации — в частности вертолетов и самолетов армейской авиации. Сергей Флеш подчеркнул, что появление такого типа угрозы существенно меняет риски в воздухе. Он призвал пилотов избегать сближения с дронами на встречных курсах, а также быть максимально осторожными во время дежурства на круге.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская армия продолжает попытки проникновения в район Лимана, параллельно ища возможности обойти украинские позиции вокруг города. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.





По его словам, ситуация на Лиманском направлении усложнена для обеих сторон. Значительные территории вокруг города находятся в так называемой "серой зоне", что фактически делает невозможным стабильное закрепление и безопасное передвижение. Кроме того, активное применение беспилотников оказывает существенное влияние на логистику — как украинских подразделений, так и сил противника. Перемещение техники, личного состава и поставок ресурсов происходит с большими рисками и ограничениями.

