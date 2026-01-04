До якого пункту рвуться росіяни

Російська армія продовжує спроби проникнення в район Лимана, паралельно шукаючи можливості обійти українські позиції навколо міста. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни намагаються просунутися до Лиману

За його словами, ситуація на Лиманському напрямку ускладнена для обох сторін. Значні території навколо міста перебувають у так званій "сірій зоні", що фактично унеможливлює стабільне закріплення та безпечне пересування.

Окрім цього, активне застосування безпілотників суттєво впливає на логістику — як українських підрозділів, так і сил противника. Переміщення техніки, особового складу та постачання ресурсів відбувається з великими ризиками та обмеженнями.

