Вранці 26 грудня 2025 року в місті Корєновськ Краснодарського краю РФ стався вибух поблизу місця дислокації 47-ї ракетної бригади російської армії, яка входить до складу 8-ї армії південного воєнного округу.

Удар по 47-й ракетній бригаді РФ

Близько 07:40 на в’їзді до військової частини було здійснено мінно-вибухове ураження. Внаслідок вибуху загорівся військовий автомобіль КАМАЗ, який перевозив особовий склад підрозділу. Серед російських військовослужбовців є втрати.

Зазначається, що солдати та офіцери цієї ракетної бригади безпосередньо брали участь у ракетних ударах по території України, а також причетні до воєнних злочинів проти цивільного населення.

У воєнній розвідці України наголошують: кожен злочин проти українського народу матиме неминучу відповідь, а справедлива відплата — лише питання часу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к омандир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін уперше публічно звернувся після поширення інформації про його нібито загибель. За його словами, лише тепер, коли емоції вщухли, він має можливість звернутися до всіх, хто писав йому прощальні повідомлення та вшановував пам’ять.

Капустін зізнався, що водночас відчував і вдячність, і сум, читаючи слова, адресовані йому як загиблому. Він наголосив, що не очікував такої кількості підтримки й зізнався: ніколи не прагнув популярності чи слави, принаймні не більше, ніж будь-яка амбітна людина.





Він перепросив за те, що міг зіпсувати комусь новорічні свята, але підкреслив: його місце служби — воєнна розвідка України, і саме тому інсценування смерті було не фарсом, а частиною спеціальної обманної операції, яка завершилася повним успіхом.

