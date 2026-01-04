Денис Капустін вперше прокоментував свою фейкову загибель

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін уперше публічно звернувся після поширення інформації про його нібито загибель. За його словами, лише тепер, коли емоції вщухли, він має можливість звернутися до всіх, хто писав йому прощальні повідомлення та вшановував пам’ять.

Звернення Дениса Капустіна

Капустін зізнався, що водночас відчував і вдячність, і сум, читаючи слова, адресовані йому як загиблому. Він наголосив, що не очікував такої кількості підтримки й зізнався: ніколи не прагнув популярності чи слави, принаймні не більше, ніж будь-яка амбітна людина.

Він перепросив за те, що міг зіпсувати комусь новорічні свята, але підкреслив: його місце служби — воєнна розвідка України, і саме тому інсценування смерті було не фарсом, а частиною спеціальної обманної операції, яка завершилася повним успіхом.

Командир РДК зазначив, що ніхто не має соромитися слів співчуття чи акцій пам’яті, адже все це було зроблено щиро. За його словами, він бачив графіті, вуличні акції, відео та дописи на його підтримку з різних країн світу — від Європи до Австралії та США — і щиро вдячний кожному.

Капустін наголосив, що залишається разом зі своїми соратниками та прихильниками, подякував за підтримку особисто його й Російського добровольчого корпусу та закликав разом зробити 2026 рік визначальним і насиченим подіями. Також він пообіцяв найближчим часом "запізнілі новорічні подарунки".

Звернення він завершив новорічним привітанням і підтвердженням готовності продовжувати боротьбу.

