Главная Новости Общество события Денис Капустин впервые прокомментировал свою фейковую гибель
commentss НОВОСТИ Все новости

Денис Капустин впервые прокомментировал свою фейковую гибель

Капустин впервые обратился после инсценировки гибели: это была специальная обманная операция

4 января 2026, 17:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин впервые публично обратился после распространения информации о его якобы гибели. По его словам, только теперь, когда эмоции утихли, он имеет возможность обратиться ко всем, кто писал ему прощальные сообщения и почтил память.

Денис Капустин впервые прокомментировал свою фейковую гибель

Обращение Дениса Капустина

Капустин признался, что одновременно чувствовал и благодарность, и печаль, читая слова, адресованные ему как погибшему. Он подчеркнул, что не ожидал такого количества поддержки и признался: никогда не стремился к популярности или славе, по крайней мере не больше, чем любой амбициозный человек.

Он извинился за то, что мог испортить кому новогодние праздники, но подчеркнул: его место службы — военная разведка Украины, и именно поэтому инсценировка смерти была не фарсом, а частью специальной обманной операции, которая завершилась полным успехом.

Командир РДК отметил, что никто не должен стесняться слов сострадания или акций памяти, ведь все это было сделано искренне. По его словам, он видел граффити, уличные акции, видео и сообщения в его поддержку из разных стран мира — от Европы до Австралии и США — и искренне благодарен каждому.

Капустин подчеркнул, что остается вместе со своими соратниками и сторонниками, поблагодарил за поддержку лично его и Российского добровольческого корпуса и призвал вместе сделать 2026 год определяющим и насыщенным событиями. Также он пообещал в ближайшее время "запоздавшие новогодние подарки".

Обращение он завершил новогодним поздравлением и подтверждением готовности продолжать борьбу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что военнослужащий Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил о критическом ухудшении логистической ситуации на Лиманском направлении.



Источник: https://t.me/white_powder2020/4250
