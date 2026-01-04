logo_ukra

Транспорт не ходить, піхота йде пішки: на якому напрямку критичний стан
Транспорт не ходить, піхота йде пішки: на якому напрямку критичний стан

Бунятов: на Лиманському напрямку логістика фактично знищена

4 січня 2026, 17:01
Автор:
Ткачова Марія

Військовослужбовець Сил оборони Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив про критичне погіршення логістичної ситуації на Лиманському напрямку.

Транспорт не ходить, піхота йде пішки: на якому напрямку критичний стан

Ситуація з логістикою на Лиманському напрямку

За його словами, переправи системно знищуються авіаційними ударами, а їх відновлення майже неможливе через постійну роботу ворожих ударних засобів. Будь-які спроби ремонту або наведення нових шляхів постачання швидко зриваються.                                                            

Окремо він наголосив на надзвичайно високій концентрації ворожих дронів і ударних крил у повітрі. За таких умов пересування транспорту стає майже неможливим — техніка практично не має шансів безпечно рухатися.

У результаті підрозділи змушені переходити на піше пересування, що суттєво ускладнює постачання, ротації та виконання бойових завдань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у районі Москви зафіксували атаку невідомих безпілотників. На цьому тлі з’явилась інформація про тимчасове припинення роботи одного з московських аеропортів. Перед цим російські пабліки повідомляли, що у столичному авіавузлі нібито працював лише один аеропорт, але який саме — не уточнювалось.
Мер Москви регулярно заявляє про "успішну роботу ППО" та нібито знищення безпілотників, що летіли у бік міста. Також стало відомо про запровадження тимчасових обмежень на роботу ще одного аеропорту в Московській області. Деталі щодо наслідків атаки офіційно не розкриваються. Робота авіасполучення в регіоні нестабільна, повідомлення суперечливі, ситуація залишається напруженою.



Джерело: https://t.me/stanislav_osman/10166
