У районі Москви зафіксували атаку невідомих безпілотників. На цьому тлі з’явилась інформація про тимчасове припинення роботи одного з московських аеропортів. Перед цим російські пабліки повідомляли, що у столичному авіавузлі нібито працював лише один аеропорт, але який саме — не уточнювалось.

Атака дронів на Москву

Мер Москви регулярно заявляє про "успішну роботу ППО" та нібито знищення безпілотників, що летіли у бік міста.

Також стало відомо про запровадження тимчасових обмежень на роботу ще одного аеропорту в Московській області. Деталі щодо наслідків атаки офіційно не розкриваються.

Робота авіасполучення в регіоні нестабільна, повідомлення суперечливі, ситуація залишається напруженою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у південно-західних районах Берліну через масштабне аварійне відключення електроенергії десятки тисяч мешканців залишилися без світла й опалення у морозну погоду.

Причиною інциденту стала пожежа на кабельній естакаді поблизу однієї з електростанцій, унаслідок чого були пошкоджені ключові лінії електропостачання. Правоохоронці не виключають умисний підпал і розглядають версію диверсії. До розслідування залучено підрозділ державної безпеки, який займається політично мотивованими злочинами. Повідомляється, що надійшов лист із заявою про взяття відповідальності за подію, однак особа відправника наразі не встановлена.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що у владних колах України вважають, що можливе усунення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України суттєво послабить здатність держави до самозахисту. За оцінками співрозмовників, такі кадрові кроки можуть стати серйозним ударом по безпековому потенціалу країни.

