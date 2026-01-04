Воздушная тревога в Москве: дроны атакуют столицу России

В районе Москвы зафиксировали атаку неизвестных беспилотников. На этом фоне появилась информация о временном прекращении работы одного из московских аэропортов. Перед этим российские паблики сообщали, что в столичном авиаузле якобы работал только один аэропорт, но какой именно не уточнялось.

Атака дронов на Москву

Мэр Москвы регулярно заявляет об "успешной работе ПВО" и якобы уничтожении летевших в сторону города беспилотников.

Также стало известно о введении временных ограничений на работу еще одного аэропорта в Московской области. Детали о последствиях атаки официально не раскрываются.

Работа авиасообщения в регионе нестабильна, сообщения противоречивы, ситуация остается напряженной.

