Транспорт не ходит, пехота идет пешком: на каком направлении критическое состояние

Военнослужащий Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Османом" сообщил о критическом ухудшении логистической ситуации на Лиманском направлении.

Ситуация с логистикой на Лиманском направлении

По его словам, переправы системно уничтожаются авиационными ударами, а их восстановление почти невозможно из-за постоянной работы вражеских ударных средств. Любые попытки ремонта или наведения новых путей снабжения быстро срываются.

Отдельно он отметил чрезвычайно высокую концентрацию вражеских дронов и ударных крыльев в воздухе. В таких условиях передвижение транспорта становится почти невозможным — у техники практически нет шансов безопасно двигаться.

В результате подразделения вынуждены переходить на пешее передвижение, что существенно усложняет снабжение, ротацию и выполнение боевых задач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в районе Москвы зафиксировали атаку неизвестных беспилотников. На этом фоне появилась информация о временном прекращении работы одного из московских аэропортов. Перед этим российские паблики сообщали, что в столичном авиаузле якобы работал только один аэропорт, но какой именно не уточнялось.

Мэр Москвы регулярно заявляет об "успешной работе ПВО" и якобы уничтожении летевших в сторону города беспилотников. Также стало известно о введении временных ограничений на работу еще одного аэропорта в Московской области. Детали о последствиях атаки официально не раскрываются. Работа авиасообщения в регионе нестабильна, сообщения противоречивы, ситуация остается напряженной.

