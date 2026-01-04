Транспорт не ходит, пехота идет пешком: на каком направлении критическое состояние

Рубрики
Ткачова Марія
Военнослужащий Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Османом" сообщил о критическом ухудшении логистической ситуации на Лиманском направлении.
Ситуация с логистикой на Лиманском направлении
По его словам, переправы системно уничтожаются авиационными ударами, а их восстановление почти невозможно из-за постоянной работы вражеских ударных средств. Любые попытки ремонта или наведения новых путей снабжения быстро срываются.
Отдельно он отметил чрезвычайно высокую концентрацию вражеских дронов и ударных крыльев в воздухе. В таких условиях передвижение транспорта становится почти невозможным — у техники практически нет шансов безопасно двигаться.
В результате подразделения вынуждены переходить на пешее передвижение, что существенно усложняет снабжение, ротацию и выполнение боевых задач.