logo

BTC/USD

91268

ETH/USD

3132.61

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Транспорт не ходит, пехота идет пешком: на каком направлении критическое состояние
commentss НОВОСТИ Все новости

Транспорт не ходит, пехота идет пешком: на каком направлении критическое состояние

Бунятов: на Лиманском направлении логистика фактически уничтожена

4 января 2026, 17:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Османом" сообщил о критическом ухудшении логистической ситуации на Лиманском направлении.

Транспорт не ходит, пехота идет пешком: на каком направлении критическое состояние

Ситуация с логистикой на Лиманском направлении

По его словам, переправы системно уничтожаются авиационными ударами, а их восстановление почти невозможно из-за постоянной работы вражеских ударных средств. Любые попытки ремонта или наведения новых путей снабжения быстро срываются.                                                 

Отдельно он отметил чрезвычайно высокую концентрацию вражеских дронов и ударных крыльев в воздухе. В таких условиях передвижение транспорта становится почти невозможным — у техники практически нет шансов безопасно двигаться.

В результате подразделения вынуждены переходить на пешее передвижение, что существенно усложняет снабжение, ротацию и выполнение боевых задач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в районе Москвы зафиксировали атаку неизвестных беспилотников. На этом фоне появилась информация о временном прекращении работы одного из московских аэропортов. Перед этим российские паблики сообщали, что в столичном авиаузле якобы работал только один аэропорт, но какой именно не уточнялось.
Мэр Москвы регулярно заявляет об "успешной работе ПВО" и якобы уничтожении летевших в сторону города беспилотников. Также стало известно о введении временных ограничений на работу еще одного аэропорта в Московской области. Детали о последствиях атаки официально не раскрываются. Работа авиасообщения в регионе нестабильна, сообщения противоречивы, ситуация остается напряженной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/stanislav_osman/10166
Теги:

Новости

Все новости