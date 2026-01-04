Утром 26 декабря 2025 года в городе Кореновске Краснодарского края РФ произошел взрыв вблизи места дислокации 47-й ракетной бригады российской армии, входящей в состав 8-й армии южного военного округа.

Удар по 47-й ракетной бригаде рф

Около 07:40 на въезде в воинскую часть было произведено минно-взрывное поражение. В результате взрыва загорелся военный автомобиль КАМАЗ, перевозивший личный состав подразделения. Среди российских военнослужащих есть потери.

Отмечается, что солдаты и офицеры этой ракетной бригады участвовали непосредственно в ракетных ударах по территории Украины, а также причастны к военным преступлениям против гражданского населения.

В военной разведке Украины отмечают: каждое преступление против украинского народа будет иметь неизбежный ответ, а справедливое возмездие — только вопрос времени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин впервые публично обратился после распространения информации о его якобы гибели. По его словам, только теперь, когда эмоции утихли, он имеет возможность обратиться ко всем, кто писал ему прощальные сообщения и почтил память.

Капустин признался, что одновременно чувствовал и благодарность, и печаль, читая слова, адресованные ему как погибшему. Он подчеркнул, что не ожидал такого количества поддержки и признался: никогда не стремился к популярности или славе, по крайней мере не больше, чем любой амбициозный человек.





Он извинился за то, что мог испортить кому новогодние праздники, но подчеркнул: его место службы — военная разведка Украины, и именно поэтому инсценировка смерти была не фарсом, а частью специальной обманной операции, которая завершилась полным успехом.

