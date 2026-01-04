logo

К какому пункту рвутся россияне
НОВОСТИ

К какому пункту рвутся россияне

Российские войска пытаются продвинуться в Лиман, но город окружен «серой зоной»

4 января 2026, 19:33
Автор:
Ткачова Марія

Российская армия продолжает попытки проникновения в район Лимана, параллельно ища возможности обойти украинские позиции вокруг города. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне пробуют прорваться к Лиману

По его словам, ситуация на Лиманском направлении усложнена для обеих сторон. Значительные территории вокруг города находятся в так называемой "серой зоне", что фактически делает невозможным стабильное закрепление и безопасное передвижение.

Кроме того, активное применение беспилотников оказывает существенное влияние на логистику — как украинских подразделений, так и сил противника. Перемещение техники, личного состава и поставок ресурсов происходит с большими рисками и ограничениями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине зафиксирован незначительный рост среднего уровня оплаты труда. В ноябре 2025 года средняя заработная плата по стране составила 27167 гривен, что на 0,9% больше, чем в октябре.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в ранке 26 декабря 2025 года в городе Кореновске Краснодарского края РФ произошел взрыв вблизи места дислокации 47-й ракетной бригады российской армии, входящей в состав 8-й армии южного военного округа.
Около 07:40 на въезде в воинскую часть было произведено минно-взрывное поражение. В результате взрыва загорелся военный автомобиль КАМАЗ, перевозивший личный состав подразделения. Среди российских военнослужащих есть потери. Отмечается, что солдаты и офицеры этой ракетной бригады участвовали непосредственно в ракетных ударах по территории Украины, а также причастны к военным преступлениям против гражданского населения. В военной разведке Украины отмечают: каждое преступление против украинского народа будет иметь неизбежный ответ, а справедливое возмездие — только вопрос времени.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Uu50wPIJ4ps
