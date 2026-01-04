К какому пункту рвутся россияне

Российская армия продолжает попытки проникновения в район Лимана, параллельно ища возможности обойти украинские позиции вокруг города. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне пробуют прорваться к Лиману

По его словам, ситуация на Лиманском направлении усложнена для обеих сторон. Значительные территории вокруг города находятся в так называемой "серой зоне", что фактически делает невозможным стабильное закрепление и безопасное передвижение.

Кроме того, активное применение беспилотников оказывает существенное влияние на логистику — как украинских подразделений, так и сил противника. Перемещение техники, личного состава и поставок ресурсов происходит с большими рисками и ограничениями.

