Дрони атакували велике місто в РФ і тримають курс на Москву: деталі

Вранці в четвер, 6 серпня, російське місто Ярославль зазнало атаки дронів. Після ударів на місцевому НПЗ виникла пожежа.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Губернатор регіону Михайло Євраєв у Telegram писав, що вночі в Ярославській області оголосили безпілотну небезпеку.

Через 10 хвилин після повідомлення путінського чиновника регіон уже був під атакою, через що "з метою забезпечення безпеки" було перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

Вже після 4-ї ранку в OSINT-пабликах стали з'являтися кадри пожежі в Ярославлі, а передплатники каналів писали, що атаковано НПЗ. До 7-ї ранку в мережі з'явилися кадри, на яких було видно відразу кілька стовпів диму.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Варто звернути увагу, що під атакою дронів перебуває і Московська область. Мер Москви Сергій Собянін уночі та в районі 6 ранку писав у Telegram, що сили ППО сумарно збили нібито 6 дронів.

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