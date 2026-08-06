Дроны атаковали крупный город в РФ и держат курс на Москву: детали

Утром в четверг, 6 августа, российский город Ярославль подвергся атаке дронов. После ударов на местном НПЗ возник пожар.

Дрон. Фото: из открытых источников

Губернатор региона Михаил Евраев у себя в Telegram писал, что ночью в Ярославской области объявили беспилотную опасность.

Спустя 10 минут после сообщения путинского чиновника регион уже был под атакой, из-за чего "в целях обеспечения безопасности" было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Уже после 4 утра в OSINT-пабликах стали появляться кадры пожара в Ярославле, а подписчики каналов писали, что атакован НПЗ. К 7 утра в сети появились кадры, на которых было видно сразу несколько столбов дыма.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.

Стоит обратить внимание, что под атакой дронов пребывает и Московская область. Мер Москвы Сергей Собянин ночью и в районе 6 утра писал в Telegram, что силы ПВО суммарно сбили якобы 6 дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 августа Тульская область России оказалась под воздушной атакой, после которой возник масштабный пожар на одном из логистических центров маркетплейса Wildberries. Видео с густым дымом и открытым пламенем активно распространяют российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские дальнобойные удары все больше влияют не только на российскую военную инфраструктуру, но и на экономику страны-агрессора. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW), подчеркнув, что кампания ударов создает для Кремля новые проблемы на нескольких направлениях.



