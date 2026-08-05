logo

BTC/USD

64115

ETH/USD

1865.59

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российский бизнес в отчаянии: куда попала Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский бизнес в отчаянии: куда попала Украина

OSINT-сообщества публикуют кадры масштабного пожара в Тульской области, пока российские власти избегают объяснений

5 августа 2026, 07:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 5 августа Тульская область России оказалась под воздушной атакой, после которой возник масштабный пожар на одном из логистических центров маркетплейса Wildberries. Видео с густым дымом и открытым пламенем активно распространяют российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Российский бизнес в отчаянии: куда попала Украина

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

Согласно сообщениям губернатора Дмитрия Миляева, около 00:34 по киевскому времени в регионе была объявлена ракетная опасность, которая длилась более двух часов. Параллельно почти до пяти утра действовало предупреждение об угрозе ударных беспилотников.

Около 03.30 в сети начали появляться многочисленные видеозаписи масштабного пожара. Впоследствии OSINT-аналитики геолоцировали место возгорания и заявили, что горит логистический комплекс Wildberries в населенном пункте Алексино Тульской области.

Что именно послужило причиной возгорания, официально не сообщается. Также неизвестно, был ли объект поражен беспилотниками или ракетным оружием. Российские власти пока не комментируют инцидент и не раскрывают масштабы возможных повреждений.

На фоне этих событий мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили десять летевших в направлении российской столицы беспилотников.

В то же время, OSINT-ресурсы сообщают и о новых взрывах в Казани, где, по предварительной информации, также фиксировалась воздушная атака. Детали пока остаются неизвестными, а официальных подтверждений о возможных пораженных объектах нет. На этом фоне ночь стала одной из самых напряженных для российских регионов за последнее время.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночь на 4 августа оказалась беспокойной сразу для нескольких российских регионов. Беспилотники атаковали объекты в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. По предварительной информации, одной из главных целей стали логистические комплексы компании Wildberries, после ударов на складах вспыхнули большие пожары.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости