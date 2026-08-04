Під Москвою та Пітером цієї ночі було спекотно: деталі нового удару України по РФ

Ніч на 4 серпня видалася неспокійною одразу для кількох російських регіонів. Безпілотники атакували об'єкти у Московській, Ленінградській та Нижегородській областях. За попередньою інформацією, однією із головних цілей стали логістичні комплекси компанії Wildberries, після ударів на складах спалахнули великі пожежі.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив пошкодження складського приміщення у селищі Красний Бір. При цьому місцеві жителі публікують відео масштабного загоряння та густого стовпа диму, який було видно за кілька кілометрів.

За даними видання Astra, саме в Червоному Бору розташований один із найбільших логістичних комплексів Wildberries площею близько 154 тисячі квадратних метрів. Поки що офіційно не підтверджено, що пошкодження отримав саме цей об'єкт, проте опубліковані кадри свідчать про серйозну пожежу в районі складської інфраструктури.

Одночасно атака відбулася і у Чехові Московської області. Російські ЗМІ повідомляють, що безпілотники завдали ударів по промисловій зоні Новосілок, де розташовані складські приміщення Wildberries. В результаті виникло відразу кілька вогнищ займання, найбільше — безпосередньо на складі. Крім того, пошкодження отримали адміністративний будинок та електрична підстанція, а в приватному секторі поряд із промзоною також спалахнула пожежа.

Повідомлення про наслідки нальоту надійшли з Нижегородської області. У місті Кстово очевидці повідомили про пожежу та сильне задимлення після появи безпілотників.

Російська влада поки не називає остаточних масштабів збитків. Інформація про постраждалих уточнюється, а екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків одразу на кількох об'єктах.

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