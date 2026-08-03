После атак дронов в Wildberries идут на радикальные шаги: какой запрет вводят для россиян

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries резко ужесточил правила безопасности для своих работников. Начиная с 3 августа, компания фактически запретила сотрудникам приносить на работу смартфоны, оставив возможность пользоваться лишь простыми кнопочными телефонами без камер. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", опубликовавший фрагменты внутреннего сообщения, разосланного персоналу.

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

Аналогичную информацию распространяют и ряд других российских Telegram-каналов.

Согласно новым требованиям, работникам категорически запрещено производить фото- и видеосъемку во время объявления воздушной тревоги. В руководстве компании объясняют это вопросами безопасности и возможными юридическими последствиями.

В сообщении отмечается, что съемка может представлять угрозу для людей, способствовать раскрытию позиций российских сил противовоздушной обороны, а также нарушать действующее законодательство РФ. Сотрудников предупредили, что за несоблюдение требований может наступать не только административная, но и уголовная ответственность.

Чтобы работники не остались без связи, им разрешили использовать только кнопочные мобильные телефоны без функций фото- и видеосъемки. В компании утверждают, что этого достаточно для поддержки контакта с родными.

Новые ограничения появились на фоне регулярных атак беспилотников на территории России и усиления контроля за распространением информации о последствиях ударов. Российские власти уже долго пытаются ограничить публикацию фото и видео работы систем ПВО, военных объектов и мест попаданий, объясняя это соображениями безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские дроны FP-1 атаковали масштабный логистический хаб Wildberries во Владимирской области. Объект является одним из самых больших центров компании в Центральной России. Атаку подтверждают заявления компании Fire Point и российских властей.



