Після атак дронів у Wildberries йдуть на радикальні кроки: яку заборону вводять для росіян

Найбільший російський маркетплейс Wildberries різко посилив правила безпеки для своїх працівників. Починаючи з 3 серпня компанія фактично заборонила співробітникам приносити на роботу смартфони, залишивши можливість користуватися лише простими кнопковими телефонами без камер. Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости", який опублікував фрагменти внутрішнього повідомлення, розісланого персоналу.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

Аналогічну інформацію поширюють і низка інших російських Telegram-каналів.

Згідно з новими вимогами, працівникам категорично заборонено здійснювати фото- та відеозйомку під час оголошення повітряної тривоги. У керівництві компанії пояснюють це питаннями безпеки та можливими юридичними наслідками.

У повідомленні зазначається, що зйомка може становити загрозу для людей, сприяти розкриттю позицій російських сил протиповітряної оборони, а також порушувати чинне законодавство РФ. Співробітників попередили, що за недотримання вимог може наставати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Щоб працівники не залишилися без зв'язку, їм дозволили використовувати лише кнопкові мобільні телефони без функцій фото- та відеозйомки. У компанії стверджують, що цього достатньо для підтримання контакту з рідними.

Нові обмеження з'явилися на тлі регулярних атак безпілотників на території Росії та посилення контролю над поширенням інформації про наслідки ударів. Російська влада вже тривалий час намагається обмежити публікацію фото й відео роботи систем ППО, військових об'єктів та місць влучань, пояснюючи це міркуваннями безпеки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські дрони FP-1 атакували масштабний логістичний хаб Wildberries у Володимирській області. Об'єкт є одним із найбільших центрів компанії в Центральній Росії. Атаку підтверджують заяви компанії Fire Point та російської влади.



