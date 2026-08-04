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Под Москвой и Питером этой ночью было жарко: детали нового удара Украины по РФ

Масштабные пожары вспыхнули сразу в нескольких регионах РФ, а атака затронула критически важную складскую инфраструктуру

4 августа 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Ночь на 4 августа выдалась неспокойной сразу для нескольких российских регионов. Беспилотники атаковали объекты в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях. По предварительной информации, одной из главных целей стали логистические комплексы компании Wildberries, после ударов на складах вспыхнули крупные пожары.

Под Москвой и Питером этой ночью было жарко: детали нового удара Украины по РФ

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил повреждение складского помещения в поселке Красный Бор. При этом местные жители публикуют видео масштабного возгорания и густого столба дыма, который был виден за несколько километров.

По данным издания Astra, именно в Красном Бору расположен один из крупнейших логистических комплексов Wildberries площадью около 154 тысяч квадратных метров. Пока официально не подтверждено, что повреждения получил именно этот объект, однако опубликованные кадры свидетельствуют о серьезном пожаре в районе складской инфраструктуры.

Одновременно атака произошла и в Чехове Московской области. Российские СМИ сообщают, что беспилотники нанесли удары по промышленной зоне Новоселок, где расположены складские помещения Wildberries. В результате возникло сразу несколько очагов возгорания, наиболее крупный — непосредственно на складе. Кроме того, повреждения получили административное здание и электрическая подстанция, а в частном секторе рядом с промзоной также вспыхнул пожар.

Сообщения о последствиях налета поступили и из Нижегородской области. В городе Кстово очевидцы сообщили о пожаре и сильном задымлении после появления беспилотников.

Российские власти пока не называют окончательные масштабы ущерба. Информация о пострадавших уточняется, а экстренные службы продолжают ликвидацию последствий сразу на нескольких объектах.

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