Російський бізнес у розпачі: куди таки влучила Україна

У ніч проти 5 серпня Тульська область Росії опинилася під повітряною атакою, після якої виникла масштабна пожежа на одному з логістичних центрів маркетплейсу Wildberries. Відео із густим димом та відкритим полум'ям активно поширюють російські Telegram-канали та OSINT-спільноти.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленнями губернатора Дмитра Міляєва, близько 00:34 за київським часом у регіоні було оголошено ракетну небезпеку, яка тривала понад дві години. Паралельно майже до п'ятої ранку діяло попередження про загрозу ударних безпілотників.

Близько 03:30 у мережі почали з'являтися численні відеозаписи масштабної пожежі. Згодом OSINT-аналітики геолокували місце займання та заявили, що горить логістичний комплекс Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.

Що саме стало причиною займання, офіційно не повідомляється. Також невідомо, чи був об'єкт уражений безпілотниками, чи ракетною зброєю. Російська влада наразі не коментує інцидент і не розкриває масштаби можливих пошкоджень.

На тлі цих подій мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили десять безпілотників, які летіли у напрямку російської столиці.

Водночас OSINT-ресурси повідомляють і про нові вибухи в Казані, де, за попередньою інформацією, також фіксувалася повітряна атака. Деталі поки що залишаються невідомими, а офіційних підтверджень щодо можливих уражених об'єктів немає. На цьому тлі ніч стала однією з найнапруженіших для кількох російських регіонів за останній час.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ніч на 4 серпня видалася неспокійною одразу для кількох російських регіонів. Безпілотники атакували об'єкти у Московській, Ленінградській та Нижегородській областях. За попередньою інформацією, однією із головних цілей стали логістичні комплекси компанії Wildberries, після ударів на складах спалахнули великі пожежі.



