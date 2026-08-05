logo_ukra

BTC/USD

64115

ETH/USD

1865.59

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російський бізнес у розпачі: куди таки влучила Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Російський бізнес у розпачі: куди таки влучила Україна

OSINT-спільноти публікують кадри масштабної пожежі в Тульській області, поки російська влада уникає пояснень

5 серпня 2026, 07:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 5 серпня Тульська область Росії опинилася під повітряною атакою, після якої виникла масштабна пожежа на одному з логістичних центрів маркетплейсу Wildberries. Відео із густим димом та відкритим полум'ям активно поширюють російські Telegram-канали та OSINT-спільноти.

Російський бізнес у розпачі: куди таки влучила Україна

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленнями губернатора Дмитра Міляєва, близько 00:34 за київським часом у регіоні було оголошено ракетну небезпеку, яка тривала понад дві години. Паралельно майже до п'ятої ранку діяло попередження про загрозу ударних безпілотників.

Близько 03:30 у мережі почали з'являтися численні відеозаписи масштабної пожежі. Згодом OSINT-аналітики геолокували місце займання та заявили, що горить логістичний комплекс Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.

Що саме стало причиною займання, офіційно не повідомляється. Також невідомо, чи був об'єкт уражений безпілотниками, чи ракетною зброєю. Російська влада наразі не коментує інцидент і не розкриває масштаби можливих пошкоджень.

На тлі цих подій мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили десять безпілотників, які летіли у напрямку російської столиці.

Водночас OSINT-ресурси повідомляють і про нові вибухи в Казані, де, за попередньою інформацією, також фіксувалася повітряна атака. Деталі поки що залишаються невідомими, а офіційних підтверджень щодо можливих уражених об'єктів немає. На цьому тлі ніч стала однією з найнапруженіших для кількох російських регіонів за останній час.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ніч на 4 серпня видалася неспокійною одразу для кількох російських регіонів. Безпілотники атакували об'єкти у Московській, Ленінградській та Нижегородській областях. За попередньою інформацією, однією із головних цілей стали логістичні комплекси компанії Wildberries, після ударів на складах спалахнули великі пожежі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини