Украина бьет по самому болезненному: в США объяснили, почему цена войны для Путина растет в разы

Украинские дальнобойные удары все больше влияют не только на российскую военную инфраструктуру, но и на экономику страны-агрессора. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW), подчеркнув, что кампания ударов создает для Кремля новые проблемы на нескольких направлениях.

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

По данным Bloomberg, из-за систематических атак украинских беспилотников Россия была вынуждена резко увеличить экспорт сырой нефти, поскольку возможности ее нефтеперерабатывающей отрасли существенно сократились. В июле средний объем переработки составил всего 3,6 миллиона баррелей в сутки — это самый низкий показатель с мая 2002 года и примерно на треть меньше сезонной нормы.

Не менее ощутимы стали последствия для морских перевозок. Российское издание РБК сообщило, что после усиления украинских ударов по судам в Черном и Азовском морях, российские страховые компании фактически прекратили покрывать военные риски для грузовых перевозок. В то же время международные страховщики резко повысили стоимость страхования судов, работающих в этих акваториях.

В ISW также отмечают, что украинские удары нанесли серьезный ущерб бизнесу, который зависит от работы маркетплейса Wildberries, а также отдельным предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса.

Особое внимание аналитики обратили на кампанию по уничтожению российской противовоздушной обороны. По их оценке, Силы обороны Украины заставляют РФ перебрасывать все большее количество ресурсов в защиту тыловых районов и стратегических объектов, используя даже дефицитные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В ISW считают, что Кремль пока не нашел эффективного ответа на украинскую стратегию дальнобойных ударов. Из-за необходимости прикрывать тыл Россия вынуждена отвлекать личный состав и технику, которые могли бы использоваться непосредственно на фронте, что усугубляет нагрузку на ее военную систему.

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