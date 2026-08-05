Україна б'є по найболючішому: у США пояснили, чому ціна війни для Путіна зростає у рази

Українські далекобійні удари дедалі сильніше впливають не лише на російську військову інфраструктуру, а й на економіку країни-агресора. Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наголосивши, що кампанія ударів створює для Кремля нові проблеми одразу на кількох напрямках.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

За даними Bloomberg, через систематичні атаки українських безпілотників Росія була змушена різко збільшити експорт сирої нафти, оскільки можливості її нафтопереробної галузі суттєво скоротилися. У липні середній обсяг переробки становив лише 3,6 мільйона барелів на добу — це найнижчий показник із травня 2002 року та приблизно на третину менше від сезонної норми.

Не менш відчутними стали наслідки для морських перевезень. Російське видання РБК повідомило, що після посилення українських ударів по суднах у Чорному та Азовському морях російські страхові компанії фактично припинили покривати військові ризики для вантажних перевезень. Водночас міжнародні страховики різко підвищили вартість страхування суден, що працюють у цих акваторіях.

В ISW також зазначають, що українські удари завдали серйозних збитків бізнесу, який залежить від роботи маркетплейсу Wildberries, а також окремим підприємствам російського оборонно-промислового комплексу.

Окрему увагу аналітики звернули на кампанію зі знищення російської протиповітряної оборони. За їхньою оцінкою, Сили оборони України змушують РФ перекидати дедалі більше ресурсів на захист тилових районів і стратегічних об'єктів, використовуючи навіть дефіцитні літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

В ISW вважають, що Кремль поки не знайшов ефективної відповіді на українську стратегію далекобійних ударів. Через необхідність прикривати тил Росія змушена відволікати особовий склад і техніку, які могли б використовуватися безпосередньо на фронті, що посилює навантаження на її військову систему.

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