Дрони атакували важливий об'єкт у РФ: де вирує сильна пожежа

У місті Лівни в Орловській області Росії масштабна пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.

Пожежа після атаки дронів. Фото: з відкритих джерел

"Вночі Орловська область знову зазнала атаки БпЛА, в результаті якої сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі", — повідомив російський чиновник.

За його словами, обійшлося без постраждалих, на місці працюють співробітники МНС та проводяться "необхідні заходи щодо ліквідації наслідків".

При цьому в пабликах місцеві жителі вже діляться інформацією, що у Лівнах було атаковано нафтобазу.

Варто зазначити, що в Лівнах знаходиться нафтобаза "Орелнафтопродукт". Раніше її вже атакували дрони 24 січня 2025 року.

Російське Міноборони заявило, що вночі безпілотники атакували 8 регіонів Росії та тимчасово окупований Крим і що ППО нібито перехопило та знищило 45 українських БпЛА.

Зокрема, 14 безпілотників нібито збили над Брянською областю, 8 – над Краснодарським краєм, 5 – над Волгоградською областю, 4 – над Чечнею, 2 – над Ростовською областю, по 1 – над Орловською, Липецькою та Тверською областями, а також 3 – над акваторією Чорного моря та 6.

