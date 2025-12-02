Дроны атаковали важный объект в РФ: где бушует сильный пожар

В городе Ливны в Орловской области России масштабный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Пожар после атаки дронов. Фото: из открытых источников

"Ночью Орловская область вновь подверглась атаке БпЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе", – сообщил российский чиновник.

По его словам, обошлось без пострадавших, на месте работают сотрудники МЧС и проводятся "необходимые мероприятия по ликвидации последствий".

При этом в пабликах местные жители уже делятся информацией, что в Ливнах была атакована нефтебаза.

Стоит отметить, в Ливнах находится нефтебаза "Орелнефтепродукт". Ранее ее уже атаковали дроны 24 января 2025 года.

Российское Минобороны заявило, что ночью беспилотники атаковали 8 регионов России и временно оккупированный Крым и что ПВО якобы перехватила и уничтожила 45 украинских БпЛА.

В частности, 14 беспилотников якобы сбили над Брянской областью, 8 – над Краснодарским краем, 5 – над Волгоградской областью, 4 – над Чечней, 2 – над Ростовской областью, по 1 – над Орловской, Липецкой и Тверской областями, а также 3 – над акваторией Черного моря и 6 – над Крымом.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Согласно информации в соцсетях, в Саратове и Энгельсе работала ПВО из-за угрозы атаки дронов. Местные жители рассказали о взрывах в городах после часа ночи. Всего было слышно около 5-7 громких звуков.

Также издание "Комментарии" сообщало – и дня не проходит, чтобы в России что-то не взрывалось и не загоралось. СБУ, ГУР и другие спецслужбы работают над тем, чтобы подорвать возможность РФ продолжать войну? Благодаря какому оружию у России знатно "пылает"? Какие важные объекты в тылу РФ наиболее уязвимы перед атаками украинских дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



