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До якого числа Зеленський хоче продовжити мобілізацію та воєнний стан: законопроєкти вже в Раді

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать 20-й раз

13 липня 2026, 13:39
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти – про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це рішення стане вже двадцятим за час повномасштабної війни.

До якого числа Зеленський хоче продовжити мобілізацію та воєнний стан: законопроєкти вже в Раді

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

13 липня в парламенті зареєстрували два законопроєкти: №15401 — про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні; №15402 — про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити з 2 серпня на 90 днів, тобто до 31 жовтня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Львові на Сихові ввечері в середу, 8 липня, стався конфлікт між місцевими жителями та військовослужбовцями територіального центру комплектування (ТЦК). Конфлікт із групою оповіщення ТЦК почався через мобілізаційні заходи, які військові проводили на перехресті проспекту Червоної Калини та вулиці Коломийської. Перехожі почали втручатися в роботу військових, після чого словесна перепалка переросла в штовханину. Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав до справедливої реакції правоохоронців на інцидент у Львові. Про що говорить сам інцидент? Як знизити градус напруги щодо мобілізації, який є у суспільстві? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.                                                                    

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кирило Буданов попередив про сценарій Кремля: що може змусити Путіна оголосити масштабну мобілізацію.




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