До якого числа Зеленський хоче продовжити мобілізацію та воєнний стан: законопроєкти вже в Раді

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти – про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це рішення стане вже двадцятим за час повномасштабної війни.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

13 липня в парламенті зареєстрували два законопроєкти: №15401 — про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні; №15402 — про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити з 2 серпня на 90 днів, тобто до 31 жовтня.

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