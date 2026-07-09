Львівський вибух: чи став конфлікт із ТЦК точкою неповернення для мобілізації в Україні

У Львові на Сихові ввечері в середу, 8 липня, стався конфлікт між місцевими жителями та військовослужбовцями територіального центру комплектування (ТЦК). Конфлікт із групою оповіщення ТЦК почався через мобілізаційні заходи, які військові проводили на перехресті проспекту Червоної Калини та вулиці Коломийської. Перехожі почали втручатися в роботу військових, після чого словесна перепалка переросла в штовханину. Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав до справедливої реакції правоохоронців на інцидент у Львові. Про що говорить сам інцидент? Як знизити градус напруги щодо мобілізації, який є у суспільстві? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Напад на ТЦК у Львові. Фото: з відкритих джерел

Потрібно якомога швидше провести розслідування цієї справи

Голова профспілки Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець так прокоментував ситуацію:

"Що стосується зазначеної події, я вважаю, що тут повинно бути дійсно об'єктивне і повне розслідування. При цьому проведено досить оперативно. Всі бачили закінчення конфлікту, але наразі з'явилось і те, з чого конфлікт почався. Бачили, як, мабуть, відпустили цього хлопця з машини. Потім з машини вискочив представник ТЦК, який просто вдарив його в затилок. На якій підставі? Чому? Є великі запитання. Крім того, і питання, чому у представників ТЦК була зброя, чому у них були відсутні бодікамери, чому представник Національної поліції, який був при цьому присутній, не завадив побиттю цивільної особи?".

Адвокат наголошує, треба, все ж таки, пам'ятати, що існує 17 стаття Конституції України, в якій, окрім того, що на кожного громадянина України покладено обов'язок захищати Україну, в частині 3 прямо зазначено, що Збройні сили України й інші військові формування не можуть застосовуватись для обмеження прав і свобод громадян.

"На жаль, її пам'ятати не хочуть. При цьому такі дії з боку представників Національної поліції, оця бездіяльність, а також з боку представників ТЦК і фактично роти охорони, тобто військовослужбовців, кваліфікуються, як мінімум, як перевищення повноважень, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Тому, я вважаю, аби уникнути будь-яких зловживань, будь-яких маніпуляцій російського ІПСО і будь-якого розповсюдження недостовірної інформації, потрібно як можна швидше розглянути цю справу, об'єктивно її висвітлити в мережі інтернет і притягнути винних осіб до відповідальності", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Ростислав Кравець додає, крім того, звичайно, те, що сталося в подальшому, є наслідком неправомірних дій з боку військових, що так вчинили з цим хлопцем.

"Однак, треба також розуміти, що, звичайно, дії цивільних щодо пошкодження майна, то теж треба зрозуміти, на якій підставі цим майном володіли представники ТЦК, що є також незаконними. Тому варто було б, все ж таки, навести лад з дикою мобілізацією, з'ясувати, на якій підставі там знаходились представники ТЦК, чому у них були відсутні бодікамери, і чи дійсно вони були уповноважені належним чином на проведення процедури оповіщення. Тим більше, не варто плутати процедуру оповіщення з процедурою дикої мобілізації, якої в демократичній країні не повинно бути", – підсумував експерт.

Україні потрібно медійне поле без нинішнього домінування там популярних ухилянтів

Військовослужбовець ЗСУ, оператор БПЛА, журналіст, колишній народний депутат України Ігор Луценко зазначив, немає бажання знову й знову повторювати одне і те ж, але без цього ніяк.

"Усі так звані лідери суспільної думки мають воювати. Усі топ-блогери, усі топ-співаки, топ-письменники і топ-журналісти мають не просто служити, а служачи, воювати. Друзі, родичі перших осіб, діти мають показово воювати. Так само усі придатні до війська парламентарі мають визначений час проводити у виконанні важкої і ризикованої військової служби, перед цим пройшовши відповідний вишкіл. Замість того, щоб показувати народу поганий приклад, комбінуючи ухилянтство з правовою некомпетентністю. Опозиція має буть в одному окопі з коаліцією, і контролювати чесність служби одне одного", – зазначив експерт.

За його словами, Україні потрібно медійне поле без нинішнього домінування там популярних ухилянтів. Хоча б тому, що це медійне поле насправді має подвійне дно – цим популярним ухилянтам уже не вірять, зважаючи на їх дії, а не слова.

"Натомість пусте місце не буває – впливовими стають російські агенти та ідейні негідники. Про це інформаційне запілля не прийнято говорити, але воно, як ми бачимо, уже ну дуже потужне", – зазначив Ігор Луценко.

Він також переконаний, що треба прибрати ТЦК з вулиць, бо вони там по факту беззахисні в нинішній правовій рамці.

"Поліції платять зараз більше, ніж військовим – зокрема, за те, щоб поліція ловила порушників. А не заявляла публічно устами своїх начальників, що вони цим займатися не надто хочуть. Хоча зобов’язані. Треба справедлива система повісток, треба реальні покарання злісним ухилянтам, треба прибрати корупційні спокуси з системи мобілізації. Треба ще багато чого, аби було кому слухати", – зауважив експерт.

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