Львовский взрыв: стал ли конфликт с ТЦК точкой невозврата для мобилизации в Украине

Во Львове на Сыхове вечером в среду произошел конфликт между местными жителями и военнослужащими территориального центра комплектования (ТЦК). Конфликт с группой оповещения ТЦК начался из-за мобилизационных мероприятий, проводимых военными на перекрестке проспекта Червоной Калины и улицы Коломыйской. Прохожие начали вмешиваться в работу военных, после чего словесная перепалка переросла в толкотню. Глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал к справедливой реакции правоохранителей на инцидент во Львове. О чем говорится сам инцидент? Как снизить градус напряжения по мобилизации, который есть в обществе? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Нападение на ТЦК в Львове. Фото: из открытых источников

Нужно как можно скорее провести расследование этого дела

Глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец так прокомментировал ситуацию:

"Что касается данного события, я считаю, что здесь должно быть действительно объективное и полное расследование. При этом проведено достаточно оперативно. Все видели окончание конфликта, но пока появилось и то, с чего конфликт начался. Видели, как, вероятно, отпустили этого парня из машины. Затем из машины выскочил представитель ТЦК, просто ударивший его в затылок. На каком основании? Почему? Есть большие вопросы. Кроме того, и вопрос, почему у представителей ТЦК было оружие, почему у них отсутствовали бодикамеры, почему присутствовавший при этом представитель Национальной полиции не помешал избиению гражданского лица?".

Адвокат отмечает, надо все же помнить, что существует 17 статья Конституции Украины, в которой, кроме того, что на каждого гражданина Украины возложена обязанность защищать Украину, в части 3 прямо указано, что Вооруженные силы Украины и другие военные формирования не могут применяться для ограничения прав и свобод граждан.

"К сожалению, ее помнить не хотят. При этом такие действия со стороны представителей Национальной полиции, это бездействие, а также со стороны представителей ТЦК и фактически роты охраны, то есть военнослужащих, квалифицируются как минимум как превышение полномочий, за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Поэтому, я считаю, чтобы избежать каких-либо злоупотреблений, любых манипуляций российского ИПСО и любого распространения недостоверной информации, нужно как можно скорее рассмотреть это дело, объективно осветить его в сети интернет и привлечь виновных к ответственности", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Ростислав Кравец добавляет, кроме того, конечно, то, что произошло в дальнейшем, является следствием неправомерных действий со стороны военных, так поступивших с этим парнем.

"Однако, надо также понимать, что, конечно, действия гражданских по повреждению имущества, то тоже нужно понять, на каком основании этим имуществом владели представители ТЦК, также незаконными. Поэтому стоило бы все же навести порядок с дикой мобилизацией, выяснить, на каком основании там находились представители ТЦК, почему у них отсутствовали бодикамеры, и действительно ли они были уполномочены должным образом на проведение процедуры оповещения. Тем более, не стоит путать процедуру оповещения с процедурой дикой мобилизации, которой в демократической стране не должно быть", – подытожил эксперт.

Украине нужно медийное поле без нынешнего доминирования там популярных уклонистов

Военнослужащий ВСУ, оператор БПЛА, журналист, бывший народный депутат Украины Игорь Луценко отметил, нет желания снова и снова повторять одно и то же, но без этого никак.

"Все так называемые лидеры общественного мнения должны воевать. Все топ-блоггеры, все топ-певцы, топ-писатели и топ-журналисты должны не просто служить, а служа воевать. Друзья, родственники первых лиц, дети должны воевать. Так же все пригодные к армии парламентарии должны определенное время проводить в исполнении тяжелой и рискованной военной службы, перед этим пройдя соответствующую подготовку. Вместо того чтобы показывать народу плохой пример, комбинируя уклонение с правовой некомпетентностью. Оппозиция должна быть в одном окопе с коалицией и контролировать честность службы друг друга", – отметил эксперт.

По его словам, Украине нужно медийное поле без нынешнего доминирования там популярных уклонистов. Хотя бы потому, что это медийное поле действительно имеет двойное дно – этим популярным ухилянтам уже не верят, учитывая их действия, а не слова.

"Вместо этого пустое место не бывает – влиятельными становятся российские агенты и идейные негодяи. Об этом информационном зажигании не принято говорить, но оно, как мы видим, уже ну очень мощное", – отметил Игорь Луценко.

Он также убежден, что нужно убрать ТЦК с улиц, потому что они там по факту беззащитны в нынешней правовой рамке.

"Полиции платят сейчас больше, чем военным – в частности за то, чтобы полиция ловила нарушителей. А не заявляла публично устами своих начальников, что они этим заниматься не слишком хотят. Хотя обязаны. Нужна справедливая система повесток, надо реальные наказания злобным уклоняющимся, надо убрать коррупционные искушения из системы мобилизации. Надо еще многое, чтобы было кому слушать", – заметил эксперт.

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