Буданов попередив про сценарій Кремля: що може змусити Путіна оголосити масштабну мобілізацію

Росія, як і раніше, має всі необхідні ресурси для проведення нової масштабної мобілізації, якщо керівництво країни вважатиме такий крок неминучим. Головним фактором стримування сьогодні є не технічні можливості, а політичні розрахунки Кремля. Таку думку в інтерв'ю висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, досвід 2022 показав, що російська система здатна за короткий термін призвати сотні тисяч людей. Тоді в рамках часткової мобілізації до армії було направлено близько 450 тисяч росіян. Якщо військове керівництво РФ дійде висновку, що нових резервів продовжувати війну неможливо, перешкод для повторення такого сценарію не виникне.

Кирило Буданов наголосив, що проведення восени виборів до Державної думи навряд чи стане серйозним обмеженням для Кремля. Він нагадав, що під час попередніх федеральних виборів Росія вже була в умовах бойових дій, проте це не вплинуло ні на офіційні результати голосування, ні на заявлену явку.

Як приклад він навів ситуацію у Бєлгородській області, де на тлі бойових дій мешканці масово залишали регіон, проте офіційна статистика продемонструвала рекордну активність виборців. На думку глави розвідки, такі приклади свідчать про здатність російської влади забезпечити будь-який необхідний політичний результат.

Водночас Кирило Буданов вважає, що, незважаючи на невдоволення війною і рішеннями влади, російське суспільство поки не досягло рівня напруженості, який міг би перерости в масові протести або створити загрозу для чинного режиму. Тому, якщо Кремль ухвалить рішення про нову хвилю мобілізації, серйозний внутрішній спротив, за оцінкою української розвідки, очікувати не доводиться.

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