Буданов предупредил о сценарии Кремля: что может заставить Путина объявить масштабную мобилизацию

Россия по-прежнему обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения новой масштабной мобилизации, если руководство страны сочтет такой шаг неизбежным. Главным сдерживающим фактором сегодня являются не технические возможности, а политические расчеты Кремля. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По его словам, опыт 2022 года показал, что российская система способна за короткий срок призвать сотни тысяч человек. Тогда в рамках частичной мобилизации в армию были направлены около 450 тысяч россиян. Если военное руководство РФ придет к выводу, что без новых резервов продолжать войну невозможно, препятствий для повторения такого сценария не возникнет.

Кирилл Буданов подчеркнул, что проведение осенью выборов в Государственную думу вряд ли станет серьезным ограничением для Кремля. Он напомнил, что во время предыдущих федеральных выборов Россия уже находилась в условиях боевых действий, однако это не повлияло ни на официальные результаты голосования, ни на заявленную явку.

В качестве примера он привел ситуацию в Белгородской области, где на фоне боевых действий жители массово покидали регион, однако официальная статистика продемонстрировала рекордную активность избирателей. По мнению главы разведки, подобные примеры свидетельствуют о способности российских властей обеспечить любой необходимый политический результат.

Вместе с тем Кирилл Буданов считает, что, несмотря на накопившееся недовольство войной и решениями властей, российское общество пока не достигло уровня напряженности, который мог бы перерасти в массовые протесты или создать угрозу для действующего режима. Поэтому, если Кремль примет решение о новой волне мобилизации, серьезного внутреннего сопротивления, по оценке украинской разведки, ожидать не приходится.

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