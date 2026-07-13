До какого числа Зеленский хочет продолжить мобилизацию и военное положение: законопроекты уже в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта – о продолжении военного положения и общей мобилизации. Это решение станет уже двадцатым за время полномасштабной войны.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

13 июля в парламенте зарегистрировали два законопроекта: №15401 — об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине; №15402 — об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию президент предлагает продлить со 2 августа на 90 дней, то есть до 31 октября.

Читайте на портале "Комментарии" — во Львове на Сыхове вечером в среду, 8 июля, произошел конфликт между местными жителями и военнослужащими территориального центра комплектования (ТЦК). Конфликт с группой оповещения ТЦК начался из-за мобилизационных мероприятий, проводимых военными на перекрестке проспекта Червоной Калины и улицы Коломыйской. Прохожие начали вмешиваться в работу военных, после чего словесная перепалка переросла в толкотню. Глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал к справедливой реакции правоохранителей на инцидент во Львове. О чем говорится сам инцидент? Как снизить градус напряжения по мобилизации, который есть в обществе? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов предупредил о сценарии Кремля: что может заставить Путина объявить масштабную мобилизацию.



