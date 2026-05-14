“До осені захопимо Донбас”: що стоїть за новим дедлайном Кремля

Військове командування російської армії пообіцяло Володимиру Путіну повне захоплення Донбасу до осені. Це вже не вперше у Кремлі говорять про конкретні терміни, але окупантам досі не вдалося досягти мети. При цьому в ISW вважають, що російське керівництво дедалі більше втрачає зв'язок із реальністю. Експерти попереджають: Путін може віддавати армії накази на захоплення територій, яких Росія фізично не здатна досягти за нинішніх умов війни. Чи здатна Росія виконати обіцянку Путіну та якою є реальна ситуація? Видання "Коментарі" з цим питанням звернулося до експертів.

Росіянам би закрити питання з Покровськом та Мирноградом

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що російська окупаційна армія за наявних тенденцій не здатна повністю захопити Донбас ні до осені, ні до кінця цього року.

"Темпи просувань противника мізерні, втрати величезні, якість особового складу та морально-психологічний стан армії низький. У суспільстві наростає невдоволення, економічний стан в країні тяжкий. Їм би закрити питання з Покровськом та Мирноградом і хоча б до осені захопити Костянтинівку", – зазначив експерт.

При цьому уточнює Денис Попович, такий хід справ світить росіянам у кращому разі, якщо їм дуже сильно пощастить.

Путін знаходиться у "теплій ванні"

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак говорить, що він особисто на сто відсотків переконаний, що всі ці оголошені плани російської влади, базуються на спотвореній, викривленій інформації, яка йде з самого низу.

"Ось вона по всіх щаблях, по всіх сходинках потроху модерується і на самій горі вона повністю відрізняється від того, що є на землі. Ну, і, звісно, коли людина на горі сидить, вона розглядає цю інформацію і ухвалює рішення саме на підставі неправильних даних, і її логіка є повністю схибленою. Тобто всі ці плани не відповідають дійсності, реальності, але Путін, я впевнений, щиро вважає, що російська армія на підставі цих даних зможе дотиснути Україну. Йому доповідають про неймовірне виготовлення зброї, про надходження грошей від продажу нафти внаслідок іранської кризи, розказують про те, що українська влада слабка, плюс ці скандали всередині країни, плюс, що якісь союзники можуть відвернутися від України, мають на увазі вибори у Франції в 27-му році", – зазначив експерт.

Тому, продовжує Іван Ступак, Путін дійсно розглядає цілком щиро, що можна захопити всі ці регіони дуже швидко. Плюс решту регіонів, про які він мріє – у Запорізькій та Херсонській області, незважаючи на втрати.

"Що цікаво, одна з речей, яка його на це надихає, це реакція його оточення, які повністю Путіна підтримують. Немає людей, які проти, які сумніваються в правильності цих дій. І Путін дійсно знаходиться у такій "теплій ванні", де його підтримують найближчі соратники у цій війні. Він натискає пульт від телевізора і з усіх прасок чує похвали і те, що Росія перемагає. Тому він не має жодних варіантів, що зараз можна дійсно завершити війну. Плюс немає напруження у суспільстві. Будь-яке напруження, яке виникає, воно одразу купірується. Тому, звісно, вони так міркують", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

З приводу термінів, які озвучує Путіну російське військове керівництво, то всі прекрасно бачать, як навколо Костянтинівки росіяни "тупцюються" вже рік. Покровськ брали майже півтора року.

"І російські воєнкори самі відверто говорять, що за останні півтора роки в них єдине досягнення – це Покровськ та Мирноград, але точно не вся Україна, або принаймні хоча б половина", – підсумував Іван Ступак.

