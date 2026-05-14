Кремль висунув Україні ультиматум перед переговорами, але є нюанс, про який Путін не знає

Кремль різко посилив свої вимоги до України та фактично поставив нову умову для поновлення переговорів про припинення війни. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, Москва тепер офіційно вимагає, щоб українська армія повністю залишила Донбас та інші окуповані території ще до початку будь-яких нових переговорів.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. По суті йдеться про вимогу добровільно відмовитися від територій, які ЗСУ продовжують утримувати, незважаючи на багатомісячні російські наступи.

При цьому аналітики наголошують: амбіції Кремля все сильніше розходяться із реальною ситуацією на полі бою. За даними ISW, з початку 2026 року російські війська змогли просунутися на Донеччині лише на 349 квадратних кілометрів. Середній темп наступу становить близько 2,6 квадратного кілометра на добу.

Особливо важкою для армії РФ залишається ситуація у районі Костянтинівки. Російські підрозділи проникли в місто ще восени 2025 року, проте за останні півроку не змогли досягти там істотних успіхів. Українські укріплення, удари дронів та контратаки ЗСУ продовжують стримувати наступ.

Незважаючи на це, джерела Financial Times стверджують, що Володимир Путін, як і раніше, розраховує захопити всі території між Росією та Дніпром, а в перспективі – просунутися до Одеси і навіть Києва.

В ISW вважають, що російське керівництво дедалі більше втрачає зв'язок із реальністю. Експерти попереджають: Путін може віддавати армії накази на захоплення територій, яких Росія фізично не здатна досягти за нинішніх умов війни.

