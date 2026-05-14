Кремль выдвинул Украине ультиматум перед переговорами, но есть нюанс, о котором Путин не знает

Кремль резко ужесточил свои требования к Украине и фактически поставил новое условие для возобновления переговоров о прекращении войны. Как отмечают аналитики Института изучения войны, Москва теперь официально требует, чтобы украинская армия полностью покинула Донбасс и другие оккупированные территории еще до начала любых новых переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По сути, речь идет о требовании добровольно отказаться от территорий, которые ВСУ продолжают удерживать, несмотря на многомесячные российские наступления.

При этом аналитики подчеркивают: амбиции Кремля все сильнее расходятся с реальной ситуацией на поле боя. По данным ISW, с начала 2026 года российские войска смогли продвинуться в Донецкой области лишь на 349 квадратных километров. Средний темп наступления составляет около 2,6 квадратного километра в сутки.

Особенно тяжелой для армии РФ остается ситуация в районе Константиновки. Российские подразделения проникли в город еще осенью 2025 года, однако за последние полгода не смогли добиться там существенных успехов. Украинские укрепления, удары дронов и контратаки ВСУ продолжают сдерживать наступление.

Несмотря на это, источники Financial Times утверждают, что Владимир Путин по-прежнему рассчитывает захватить все территории между Россией и Днепром, а в перспективе – продвинуться к Одессе и даже Киеву.

В ISW считают, что российское руководство все больше теряет связь с реальностью. Эксперты предупреждают: Путин может отдавать армии приказы на захват территорий, которых Россия физически не способна достичь в нынешних условиях войны.

