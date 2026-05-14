logo_ukra

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія загрузла: яке місто окупанти штурмують без прориву
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія загрузла: яке місто окупанти штурмують без прориву

У ЗСУ заявили, що атаки РФ на Харківщині втрачають ефективність, а “успіхи” існують лише у звітах командування

14 травня 2026, 12:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська продовжують тиснути на Куп’янськ із північного напрямку, однак реальних результатів їхній наступ не приносить. Попри постійні спроби прориву через Голубівку, ефективність атак помітно знижується. Про це під час телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росія загрузла: яке місто окупанти штурмують без прориву

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, російське командування намагається демонструвати просування будь-якою ціною, навіть якщо насправді ситуація на фронті не змінюється. Саме тому окупанти продовжують перекидати сили на напрямок Куп’янська, створюючи ілюзію активного наступу.

Віктор Трегубов зазначив, що ворог і надалі намагається “продавити” місто через Голубівку, однак ці дії вже не дають того ефекту, на який розраховували росіяни. Українські сили стримують атаки, а темпи просування окупантів падають.

Водночас окремі групи російських військових все ще перебувають безпосередньо у районі Куп’янська. Тиск із північного боку не припиняється, хоча ситуація залишається контрольованою.

У ЗСУ також звернули увагу на розрив між російськими звітами та реальною обстановкою на фронті. За словами речника, окупанти часто “малюють” успіхи у доповідях командуванню, щоб підтвердити заявлене просування. Подібна ситуація спостерігається не лише на Куп’янському, а й на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

Таким чином, попри постійні атаки та перекидання резервів, РФ поки не може досягти стратегічного прориву на Харківщині, а її наступ дедалі більше перетворюється на спробу підтримати картинку для власного керівництва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль різко посилив свої вимоги до України та фактично поставив нову умову для поновлення переговорів про припинення війни. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, Москва тепер офіційно вимагає, щоб українська армія повністю залишила Донбас та інші окуповані території ще до початку будь-яких нових переговорів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини