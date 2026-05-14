Росія загрузла: яке місто окупанти штурмують без прориву

Російські війська продовжують тиснути на Куп’янськ із північного напрямку, однак реальних результатів їхній наступ не приносить. Попри постійні спроби прориву через Голубівку, ефективність атак помітно знижується. Про це під час телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, російське командування намагається демонструвати просування будь-якою ціною, навіть якщо насправді ситуація на фронті не змінюється. Саме тому окупанти продовжують перекидати сили на напрямок Куп’янська, створюючи ілюзію активного наступу.

Віктор Трегубов зазначив, що ворог і надалі намагається “продавити” місто через Голубівку, однак ці дії вже не дають того ефекту, на який розраховували росіяни. Українські сили стримують атаки, а темпи просування окупантів падають.

Водночас окремі групи російських військових все ще перебувають безпосередньо у районі Куп’янська. Тиск із північного боку не припиняється, хоча ситуація залишається контрольованою.

У ЗСУ також звернули увагу на розрив між російськими звітами та реальною обстановкою на фронті. За словами речника, окупанти часто “малюють” успіхи у доповідях командуванню, щоб підтвердити заявлене просування. Подібна ситуація спостерігається не лише на Куп’янському, а й на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

Таким чином, попри постійні атаки та перекидання резервів, РФ поки не може досягти стратегічного прориву на Харківщині, а її наступ дедалі більше перетворюється на спробу підтримати картинку для власного керівництва.

