logo

BTC/USD

79570

ETH/USD

2256.2

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия погрязла: какой город оккупанты штурмуют без прорыва
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия погрязла: какой город оккупанты штурмуют без прорыва

В ВСУ заявили, что атаки РФ в Харьковской области теряют эффективность, а "успехи" существуют только в отчетах командования

14 мая 2026, 12:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска продолжают давить на Купянск с северного направления, однако реальных результатов их наступление не приносит. Несмотря на постоянные попытки прорыва через Голубовку, эффективность атак заметно снижается. Об этом во время телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россия погрязла: какой город оккупанты штурмуют без прорыва

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, российское командование пытается демонстрировать продвижение любой ценой, даже если на самом деле ситуация на фронте не меняется. Именно поэтому оккупанты продолжают опрокидывать силы на направление Купянска, создавая иллюзию активного наступления.

Виктор Трегубов отметил, что враг и дальше пытается "продавить" город через Голубовку, однако эти действия уже не дают того эффекта, на который рассчитывали россияне. Украинские силы сдерживают атаки, а темпы продвижения окупантов падают.

В то же время, отдельные группы российских военных все еще находятся непосредственно в районе Купянска. Давление с северной стороны не прекращается, хотя ситуация остается контролируемой.

В ВСУ также обратили внимание на разрыв между российскими отчетами и реальной обстановкой на фронте. По словам спикера, оккупанты часто "рисуют" успехи в докладах командованию, чтобы подтвердить заявленное продвижение. Подобная ситуация наблюдается не только на Купянском, но и Лиманском и Южно-Слобожанском направлениях.

Таким образом, несмотря на постоянные атаки и опрокидывание резервов, РФ пока не может достичь стратегического прорыва на Харьковщине, а ее наступление все больше превращается в попытку поддержать картинку для собственного руководства.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль резко усилил свои требования к Украине и фактически поставил новое условие для возобновления переговоров о прекращении войны. Как отмечают аналитики Института изучения войны, Москва теперь официально требует, чтобы украинская армия полностью покинула Донбасс и другие оккупированные территории еще до начала переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости