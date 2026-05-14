Россия погрязла: какой город оккупанты штурмуют без прорыва

Российские войска продолжают давить на Купянск с северного направления, однако реальных результатов их наступление не приносит. Несмотря на постоянные попытки прорыва через Голубовку, эффективность атак заметно снижается. Об этом во время телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, российское командование пытается демонстрировать продвижение любой ценой, даже если на самом деле ситуация на фронте не меняется. Именно поэтому оккупанты продолжают опрокидывать силы на направление Купянска, создавая иллюзию активного наступления.

Виктор Трегубов отметил, что враг и дальше пытается "продавить" город через Голубовку, однако эти действия уже не дают того эффекта, на который рассчитывали россияне. Украинские силы сдерживают атаки, а темпы продвижения окупантов падают.

В то же время, отдельные группы российских военных все еще находятся непосредственно в районе Купянска. Давление с северной стороны не прекращается, хотя ситуация остается контролируемой.

В ВСУ также обратили внимание на разрыв между российскими отчетами и реальной обстановкой на фронте. По словам спикера, оккупанты часто "рисуют" успехи в докладах командованию, чтобы подтвердить заявленное продвижение. Подобная ситуация наблюдается не только на Купянском, но и Лиманском и Южно-Слобожанском направлениях.

Таким образом, несмотря на постоянные атаки и опрокидывание резервов, РФ пока не может достичь стратегического прорыва на Харьковщине, а ее наступление все больше превращается в попытку поддержать картинку для собственного руководства.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль резко усилил свои требования к Украине и фактически поставил новое условие для возобновления переговоров о прекращении войны. Как отмечают аналитики Института изучения войны, Москва теперь официально требует, чтобы украинская армия полностью покинула Донбасс и другие оккупированные территории еще до начала переговоров.