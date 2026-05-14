"К осени захватим Донбасс": что стоит за новым дедлайном Кремля

Военное командование российской армии пообещало Владимиру Путину полный захват Донбасса к осени. Но уже не первый раз в Кремле говорят о конкретных сроках, но оккупантам до сих пор не удалось достичь цели. При этом в ISW считают, что российское руководство все больше теряет связь с реальностью. Эксперты предупреждают: Путин может отдавать армии приказы по захвату территорий, которых Россия физически не способна захватить при нынешних условиях войны. Способна ли Россия выполнить обещание Путина и какова реальная ситуация? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Россиянам закрыть вопрос с Покровском и Мирноградом

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российская оккупационная армия при имеющихся тенденциях не способна полностью захватить Донбасс ни до осени, ни до конца этого года.

"Темпы продвижений противника скудны, потери огромны, качество личного состава и морально-психологическое состояние армии низкое. В обществе нарастает недовольство, экономическое положение в стране тяжелое. Им бы закрыть вопрос с Покровском и Мирноградом и хотя бы к осени захватить Константиновку", – отметил эксперт.

При этом уточняет Денис Попович, что такой ход дел светит россиянам в лучшем случае, если им очень сильно повезет.

Путин находится в "теплой ванне"

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак говорит, что он лично на сто процентов убежден, что все эти объявленные планы российских властей, базируются на искривленной, искаженной информации, которая идет снизу.

"Вот она по всем ступеням понемногу модерируется и на самому верху она полностью отличается от того, что есть на земле. Ну, и, конечно, когда человек на верху сидит, он рассматривает эту информацию и принимает решение именно на основании неправильных данных, и его логика полностью помешана. То есть, все эти планы не соответствуют действительности, реальности, но Путин, я уверен, искренне считает, что российская армия на основании этих данных сможет дожать Украину. Ему докладывают о невероятном изготовлении оружия, о поступлении денег от продажи нефти в результате иранского кризиса, рассказывают о том, что украинские власти слабы, плюс эти скандалы внутри страны, плюс, что какие-то союзники могут отвернуться от Украины, подразумевают выборы во Франции в 27-м году", – отметил эксперт.

Поэтому, продолжает Иван Ступак, Путин действительно рассматривает искренне, что можно захватить все эти регионы очень быстро. Плюс остальные регионы, о которых он мечтает – в Запорожской и Херсонской области, несмотря на потери.

"Что интересно, одна из вдохновляющих его на это вещей — это реакция его окружения, которое полностью Путина поддерживает. Нет людей, которые против или сомневаются в правильности этих действий. И Путин действительно находится в такой "теплой ванне", где его поддерживают самые близкие соратники в этой войне. Он нажимает пульт от телевизора и из всех утюгов слышит похвалы и то, что Россия побеждает. Поэтому у него нет никаких вариантов, что сейчас можно действительно завершить войну. Плюс нет напряжения в обществе. Любое возникающее напряжение оно сразу купируется. Поэтому, конечно, они так рассуждают", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По поводу терминов, которые озвучивает Путину российское военное руководство, все прекрасно видят, как вокруг Константиновки россияне "топчутся" уже год. Покровск брали почти полтора года.

"И российские военкоры сами откровенно говорят, что за последние полтора года у них единственное достижение – это Покровск и Мирноград, но точно не вся Украина, или хотя бы половина", – подытожил Иван Ступак.

