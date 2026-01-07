Диверсія у Курську: що вдалося знищити партизанам

Агент руху "АТЕШ" провів вдалу диверсію, знищивши вежу зв'язку в Курську. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні руху "АТЕШ" у Telegram.

Диверсія у Курську. Фото: із відкритих джерел

Партизани розповіли, що метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури РФ.

Зазначається, що знищення цієї вежі зв'язку у той же час порушило комунікацію між такими ключовими об'єктами як 27-а бригада РХБЗ, управління ФСБ Росії по Курській області, управління ФСВП по Курській області та безліччю інших військових об'єктів.

"Ця операція є прямим ударом по внутрішній інфраструктурі режиму, показавши, що опір може бути скрізь", — зазначили в "АТЕШ".

У партизанській спільноті зазначають, що порушення зв'язку між ключовими військовими частинами та управліннями у прикордонному регіоні ускладнює координацію дій окупаційних сил.

"Рух "АТЕШ" продовжує методично руйнувати комунікаційну та логістичну мережу ворога по всій Росії. Навіть у прикордонних регіонах, таких як Курськ, окупанти та силовики не можуть почуватися в безпеці", — акцентували в партизанському формуванні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рух опору "АТЕШ" заявив про чергову диверсію на залізниці поблизу Сімферополя. За даними агентів, підрив було здійснено на ділянці, що забезпечувала постачання російських військ у Херсонському та Запорізькому напрямках. Внаслідок вибуху припинено рух потягів – це призвело до зриву транспортування боєприпасів, пального та військової техніки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – командири РФ катують своїх солдатів: партизани дізналися причину.



