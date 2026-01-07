logo

Диверсия в Курске: что удалось уничтожить партизанам
НОВОСТИ

Диверсия в Курске: что удалось уничтожить партизанам

"АТЕШ" провел успешную диверсию в Курске

7 января 2026, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Агент движения "АТЕШ" провел удачную диверсию, уничтожив башню связи в Курске. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении движения "АТЕШ" в Telegram.

Диверсия в Курске: что удалось уничтожить партизанам

Диверсия в Курске. Фото: из открытых источников

Партизаны рассказали, что целью был ключевой коммуникационный узел, активно пользовавшийся многочисленными дислоцированными в городе военными и силовыми структурами РФ.

Отмечается, что уничтожение этой башни связи в то же время нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБО, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.

"Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может оказаться везде", — отметили в "АТЕШ".

В партизанской общности отмечают, что нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил.

"Движение "АТЕШ" продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России. Даже в приграничных регионах, таких как Курск, оккупанты и силовики не могут чувствовать себя в безопасности", — акцентировали в партизанском формировании.

Источник: https://t.me/atesh_ua/9048
