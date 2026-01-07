Диверсия в Курске: что удалось уничтожить партизанам

Рубрики
Агент движения "АТЕШ" провел удачную диверсию, уничтожив башню связи в Курске. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении движения "АТЕШ" в Telegram.
Диверсия в Курске. Фото: из открытых источников
Партизаны рассказали, что целью был ключевой коммуникационный узел, активно пользовавшийся многочисленными дислоцированными в городе военными и силовыми структурами РФ.
Отмечается, что уничтожение этой башни связи в то же время нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБО, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.
В партизанской общности отмечают, что нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил.
