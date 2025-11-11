logo_ukra

Десятки кілометрів просувань за добу: Стерненко вибухнув із заявою про Запорізький напрямок
commentss НОВИНИ Всі новини

Десятки кілометрів просувань за добу: Стерненко вибухнув із заявою про Запорізький напрямок

Активіст Сергій Стерненко повідомив про складну ситуацію на Запорізькому напрямку — поблизу Гуляйполя українські Сили оборони змушені відступати через виснаження підрозділів, проблеми з управлінням та постійний тиск ворога

11 листопада 2025, 15:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На передовій — критичний момент. За словами Сергія Стерненка, поблизу Гуляйполя наші підрозділи змушені відійти: руйнування командування, вичерпання ресурсів і постійний тиск з боку ворога призводять до небезпечних поступів супротивника. Якщо залишити все як є — відступи перетворяться на день-за-днем втрати територій. 

Десятки кілометрів просувань за добу: Стерненко вибухнув із заявою про Запорізький напрямок

Сергій Стерненко про Запорізький напрямок


"Якщо лишити усе, як є, будуть згодом і просування на кілометри, а потім на десятки кілометрів на добу", — зазначає Стерненко.


Стерненко прямо просить підтримки: зараз немає можливості постачати стільки FPV-дронів, скільки потрібно, через брак фінансування. Волонтерські ініціативи роблять максимум, проте потреби набагато більші за наявні ресурси. Кожна гривня — це ще один дрон, ще одна місія, ще одне врятоване життя. 

Також варто пам’ятати: частина масових державних закупівель дронів виявляється непридатною без доопрацювання — це означає, що гроші й ресурси треба витрачати ефективніше і контролювати якість постачань. Тому зараз потрібні і донати, і тиск на відповідальні інституції, щоб техніка була робочою.  

Джерело: https://t.me/ssternenko/51851
