Десятки кілометрів просувань за добу: Стерненко вибухнув із заявою про Запорізький напрямок

На передовій — критичний момент. За словами Сергія Стерненка, поблизу Гуляйполя наші підрозділи змушені відійти: руйнування командування, вичерпання ресурсів і постійний тиск з боку ворога призводять до небезпечних поступів супротивника. Якщо залишити все як є — відступи перетворяться на день-за-днем втрати територій.

Сергій Стерненко про Запорізький напрямок





"Якщо лишити усе, як є, будуть згодом і просування на кілометри, а потім на десятки кілометрів на добу", — зазначає Стерненко.





Стерненко прямо просить підтримки: зараз немає можливості постачати стільки FPV-дронів, скільки потрібно, через брак фінансування. Волонтерські ініціативи роблять максимум, проте потреби набагато більші за наявні ресурси. Кожна гривня — це ще один дрон, ще одна місія, ще одне врятоване життя.

Також варто пам’ятати: частина масових державних закупівель дронів виявляється непридатною без доопрацювання — це означає, що гроші й ресурси треба витрачати ефективніше і контролювати якість постачань. Тому зараз потрібні і донати, і тиск на відповідальні інституції, щоб техніка була робочою.



