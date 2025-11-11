Лікарі бʼють на сполох: на фронті спалах смертельної інфекції

Українські медики повідомляють про відновлення випадків небезпечної інфекції, яка колись забирала тисячі життів під час Першої світової війни. Йдеться про газову гангрену — швидкоплинну хворобу, що руйнує м’язи та тканини буквально за кілька годин. Про це пише The Telegraph, зазначаючи, що недуга, яку вважали зниклою в Європі, знову з’явилася через тривалі бойові дії на фронті.

Газова гангрена повернулася в Україну

Причиною спалаху інфекції лікарі називають неможливість швидкої евакуації поранених із передової. Через постійні повітряні атаки військові тижнями залишаються в окопах і підземних укриттях, де немає доступу до стерильних умов. У закритих ранах без кисню швидко розмножуються бактерії Clostridium perfringens, що викликають газову гангрену.

Хвороба розвивається блискавично: тканини починають чорніти, з’являється набряк, сильний біль і газові пухирі під шкірою. Без невідкладного хірургічного втручання та потужних антибіотиків шансів вижити майже немає — смертність сягає 100%.







Медики зазначають, що ситуацію ускладнює нестача медикаментів і зростаюча стійкість бактерій до антибіотиків, які раніше ефективно стримували інфекцію. У прифронтових госпіталях бракує умов для повної санації ран, а в багатьох випадках поранених доставляють надто пізно.

Газова гангрена, яку ще називають "окопною хворобою", поширювалася серед солдатів Першої світової через бруд, вологу, брак антисептики та перев’язувальних матеріалів. Сьогодні, через характер сучасних боїв і довгі періоди перебування під землею, історія фактично повторюється.

Експерти попереджають: поширення подібних інфекцій може стати новим викликом для української медицини у прифронтових регіонах. Вони закликають посилити постачання антибіотиків, хірургічних наборів та евакуаційного транспорту, щоб уникнути масштабного спалаху цієї смертельної хвороби.

