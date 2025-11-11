logo

Врачи бьют тревогу: на фронте вспышка смертельной инфекции
НОВОСТИ

Врачи бьют тревогу: на фронте вспышка смертельной инфекции

В Украину возвращается «окопная болезнь» мировой войны: врачи фиксируют случаи газовой гангрены

11 ноября 2025, 00:09
Автор:
Ткачова Марія

Украинские медики сообщают о возобновлении случаев опасной инфекции, когда-то уносившей тысячи жизней во время Первой мировой войны. Речь идет о газовой гангрене — быстротечной болезни, разрушающей мышцы и ткани буквально через несколько часов. Об этом пишет The Telegraph, отмечая, что недуг, считавшийся пропавшим в Европе, снова появился из-за длительных боевых действий на фронте.

Газовая гангрена вернулась в Украину

Причиной вспышки инфекции врачи называют невозможность быстрой эвакуации раненых из передовой. Из-за постоянных воздушных атак военные неделями остаются в окопах и подземных укрытиях, где нет доступа к стерильным условиям. В закрытых ранах без кислорода быстро размножаются бактерии Clostridium perfringens, вызывающие газовую гангрену.

Болезнь развивается молниеносно: ткани начинают чернеть, появляется отек, сильная боль и газовые волдыри под кожей. Без неотложного хирургического вмешательства и мощных антибиотиков шансов выжить почти нет — смертность достигает 100%.


Медики отмечают, что ситуацию осложняет недостаток медикаментов и возрастающая устойчивость бактерий к антибиотикам, ранее эффективно сдерживавшим инфекцию. В прифронтовых госпиталях не хватает условий для полной санации ран, а во многих случаях раненых доставляют слишком поздно.

Газовая гангрена, которую еще называют "окопной болезнью", распространялась среди солдат Первой мировой из-за грязи, влаги, нехватки антисептики и перевязочных материалов. Сегодня, из-за характера современных боев и долгих периодов пребывания под землей, история фактически повторяется.

Эксперты предупреждают: распространение подобных инфекций может стать новым вызовом украинской медицине в прифронтовых регионах. Они призывают усилить поставки антибиотиков, хирургических наборов и эвакуационного транспорта во избежание масштабной вспышки этой смертельной болезни.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/global-health/terror-and-security/gas-gangrene-ukraine-war-russia-trenches-europe/
