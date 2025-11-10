Шокуюче нововведення: у США не пускатимуть людей із діабетом і ожирінням

Адміністрація Дональда Трампа оприлюднила нові правила, які дозволяють відмовляти іноземцям у візі через проблеми зі здоров’ям. За документом, виданим Державним департаментом США, отримати візу тепер може бути складніше для тих, хто має діабет, ожиріння, серцево-судинні, респіраторні, онкологічні чи психічні захворювання.

Мігранти в США: хто під загрозою відмови у візі

Американські консульства по всьому світу отримали вказівку уважніше перевіряти стан здоров’я заявників. Якщо офіцери вважатимуть, що людина може стати “тягарем для держави” через можливі витрати на лікування, їй можуть відмовити у візі. Також враховуватимуть вік, ризик хронічних захворювань і навіть стан здоров’я членів сім’ї — дітей або літніх батьків.

Нові вимоги пояснюють тим, що лікування таких хвороб у США коштує сотні тисяч доларів, і уряд не хоче, щоб іммігранти зверталися по державну допомогу. Тому візові офіцери мають оцінювати, чи здатен заявник сам оплачувати медичні послуги протягом усього життя.

Раніше перевірка здоров’я для іммігрантів стосувалася переважно заразних хвороб, як-от туберкульоз, а також історії вакцинацій. Тепер перелік причин для можливої відмови значно ширший.

Юристи зазначають, що нова політика фактично дає візовим офіцерам право самостійно вирішувати, чи може стан здоров’я людини створити проблеми у майбутньому. При цьому більшість із них не мають медичної освіти, тож рішення можуть ухвалюватися суб’єктивно.

Нова директива викликала хвилю критики з боку правозахисників, які вважають, що адміністрація Трампа таким чином намагається скоротити кількість іммігрантів у країні. Це — частина ширшої політики, спрямованої на посилення контролю за міграцією, обмеження в’їзду біженців і депортацію тих, хто перебуває в США без дозволу.

Експерти попереджають, що тепер навіть хронічні, але контрольовані захворювання, як-от діабет чи гіпертонія, можуть стати перешкодою для отримання американської візи.

