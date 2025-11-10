На запорізькому напрямку російські війська досягли помітного тактичного просування, скориставшись втратою українських позицій поблизу села Успенівка. Про це повідомив військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, який аналізує відкриті джерела та супутникові знімки з району бойових дій.

Ситуація на Запорізькому напрямку екстрена

За його даними, протягом вихідних російські сили просунулися приблизно на 8 кілометрів, зайнявши населені пункти Рибине, Солодке та Нове. Наразі окупанти підійшли безпосередньо до околиць Рівнопілля — одного з ключових опорних пунктів української оборони в цьому секторі фронту.

Аналітик зазначає, що після падіння Успенівки українські підрозділи змушені були організовано відступити на нові позиції. Це створило локальний розрив у лінії оборони, який російська армія одразу намагається розширити. Основні штурмові дії, за попередніми оцінками, ведуться під прикриттям артилерії та з використанням бронетехніки.

З відкритих джерел також з’явилися фото та відео, на яких російські солдати тримають прапори РФ у захоплених селах, демонструючи спробу інформаційно закріпити “успіхи” на напрямку.

Запорізький фронт залишається одним із найскладніших у структурі всієї лінії зіткнення. Після літніх боїв 2023 року, коли українські сили звільнили частину територій південного сходу області, ця ділянка тривалий час залишалася відносно стабільною. Проте останні тижні фіксується поступове посилення російського тиску, зокрема між Токмаком і Вугледаром, де ворог намагається прорвати оборону, використовуючи чисельну перевагу в живій силі.

Аналітики припускають, що нинішні дії РФ можуть бути частиною спроби покращити своє тактичне становище перед зимовим періодом та отримати пропагандистський ефект напередодні очікуваних політичних подій. Водночас українське командування, за наявними даними, проводить перегрупування сил і укріплення резервних рубежів, щоб стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту.

Ситуація залишається динамічною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в українському прикордонному містечку Вилкове, що на Дунаї, майже не залишилося чоловіків призовного віку. Після майже чотирьох років війни з Росією Україна одночасно стикається з дефіцитом військових і небажанням багатьох чоловіків ставати до лав армії.