Россияне прорвали оборону в Запорожской области: экстренная ситуация
НОВОСТИ

Россияне прорвали оборону в Запорожской области: экстренная ситуация

На востоке Запорожской области ситуация резко обострилась: россияне прорвали линию обороны возле Ровнополья

10 ноября 2025, 23:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В запорожском направлении российские войска достигли заметного тактического продвижения, воспользовавшись потерей украинских позиций вблизи села Успеновка. Об этом сообщил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке, анализирующий открытые источники и спутниковые снимки из района боевых действий.

Россияне прорвали оборону в Запорожской области: экстренная ситуация

Ситуация на Запорожском направлении экстренная

По его данным, в выходные российские силы продвинулись примерно на 8 километров, заняв населенные пункты Рыбино, Сладкое и Новое. Пока оккупанты подошли непосредственно к окрестностям Ровнополья — одному из ключевых опорных пунктов украинской обороны в этом секторе фронта.

Аналитик отмечает, что после падения Успеновки украинские подразделения были вынуждены организованно отступить на новые позиции. Это создало локальный разрыв в линии обороны, который русская армия сразу пытается расширить. Основные штурмовые действия по предварительным оценкам ведутся под прикрытием артиллерии и с использованием бронетехники.

Из открытых источников появились фото и видео, на которых российские солдаты держат флаги РФ в захваченных селах, демонстрируя попытку информационно закрепить "успехи" на направлении.

Запорожский фронт остается одним из самых сложных в структуре всей столкновения. После летних боев 2023 года, когда украинские силы освободили часть территорий юго-востока области, этот участок долгое время оставался относительно стабильным. Однако в последние недели фиксируется постепенное усиление российского давления, в частности между Токмаком и Угледаром, где враг пытается прорвать оборону, используя численное преимущество в живой силе.

Аналитики предполагают, что нынешние действия РФ могут являться частью попытки улучшить свое тактическое положение перед зимним периодом и получить пропагандистский эффект в преддверии ожидаемых политических событий. В то же время, украинское командование, по имеющимся данным, проводит перегруппировку сил и укрепление резервных рубежей, чтобы стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.

Ситуация остается динамичной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в украинском пограничном городке Вилково, что на Дунае, почти не осталось мужчин призывного возраста. После почти четырех лет войны с Россией Украина одновременно сталкивается с дефицитом военных и нежеланием многих мужчин становиться в ряды армии.



Источник: https://x.com/JulianRoepcke/status/1987808199450264059
