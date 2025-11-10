В українському прикордонному містечку Вилкове, що на Дунаї, майже не залишилося чоловіків призовного віку. Після майже чотирьох років війни з Росією Україна одночасно стикається з дефіцитом військових і небажанням багатьох чоловіків ставати до лав армії.

Масове ухилення від мобілізації в Україні

Місцеві мешканці кажуть, що у місті нині переважають жінки, літні люди та ті небагато чоловіків, які намагаються не виходити надвір без нагальної потреби. Частина чоловіків намагається уникнути мобілізації, ховаючись удома, інші тікають за кордон. Розташування Вилкового — на межі з Румунією та поблизу Молдови — створює спокусу для втеч, хоча спроби нерідко закінчуються смертельно: за даними прикордонників, щонайменше 70 українців загинули, намагаючись перетнути річки чи болота.







У місті лишилася лише одна дорога з блокпостами, інші маршрути зруйновані через російські обстріли. Частина місцевих моряків виїхала за кордон нібито на роботу й не повернулася. Тим часом на ринку праці з’явилися вакансії, які раніше вважалися виключно чоловічими: рибальство, обробка очерету, технічні роботи. Багато жінок уперше отримали такі посади, замінивши мобілізованих або зниклих чоловіків.

У Вилковому нині проживає близько п’яти тисяч людей із довоєнних восьми. Половина чоловіків призовного віку майже не виходить з дому, побоюючись перевірок. За даними українських прокурорів, у країні відкрито понад 290 тисяч справ за дезертирство або самовільне залишення служби.

Історично цей регіон — колишня Південна Бессарабія — неодноразово переходив із рук у руки різних держав, що сформувало серед місцевих недовіру до влади й байдужість до воєнних закликів. У результаті Вилкове перетворилося на своєрідну "українську Венецію без чоловіків" — місто, де жінки керують усіма сферами життя, а чоловіки ховаються за зачиненими дверима, чекаючи, коли стихне війна.

