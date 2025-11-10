Массовое уклонение от мобилизации: в каком городе Украины исчезли мужчины призывного возраста

В украинском пограничном городке Вилково на Дунае почти не осталось мужчин призывного возраста. После почти четырех лет войны с Россией Украина одновременно сталкивается с дефицитом военных и нежеланием многих мужчин становиться в ряды армии.

Массовое уклонение от мобилизации в Украине

Местные жители говорят, что в городе сейчас преобладают женщины, пожилые люди и те немногие мужчины, которые пытаются не выходить на улицу без необходимости. Часть мужчин пытается избежать мобилизации, прячась дома, другие убегают за границу. Расположение Вилкового — на границе с Румынией и вблизи Молдовы — создает соблазн для побега, хотя попытки нередко заканчиваются смертельно: по данным пограничников, по меньшей мере, 70 украинцев погибли, пытаясь пересечь реки или болота.







В городе осталась только одна дорога с блокпостами, другие маршруты разрушены из-за российских обстрелов. Часть местных моряков уехала за границу якобы на работу и не вернулась. Между тем на рынке труда появились вакансии, ранее считавшиеся исключительно мужскими: рыболовство, обработка камыша, технические работы. Многие женщины впервые получили такие должности, заменив мобилизованных или пропавших мужчин.

В Вилково сейчас проживает около пяти тысяч человек из довоенных восьми. Половина мужчин призывного возраста почти не выходит из дома, опасаясь проверок. По данным украинских прокуроров, в стране возбуждено более 290 тысяч дел за дезертирство или самовольное уход из службы.

Исторически этот регион – бывшая Южная Бессарабия – неоднократно переходил из рук в руки разных государств, что сформировало среди местных недоверие к власти и безразличие к военным призывам. В результате Вилково превратилось в своеобразную "украинскую Венецию без мужчин" — город, где женщины руководят всеми сферами жизни, а мужчины прячутся за закрытыми дверями, ожидая, когда стихнет война.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что новый сезон дарит абсолютно свежее видение осенне-зимнего гардероба. Дизайнеры от Нью-Йорка до Парижа сделали ставку на элегантность форм, глубокие цвета и смелые фактуры. Vogue.ua выделил двенадцать главных трендов, которые определят стиль холодного сезона 2025/2026.