Администрация Дональда Трампа обнародовала новые правила, позволяющие отказывать иностранцам в визе из-за проблем со здоровьем. По документу, выданному Государственным департаментом США, получить визу теперь может быть сложнее для тех, кто имеет диабет, ожирение, сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические или психические заболевания.

Мигранты в США: кто под угрозой отказа в визе

Американские консульства по всему миру получили указание более внимательно проверять состояние здоровья заявителей. Если офицеры сочтут, что человек может стать "обузой для государства" из-за возможных затрат на лечение, ему могут отказать в визе. Также будут учитываться возраст, риск хронических заболеваний и даже состояние здоровья членов семьи — детей или пожилых родителей.

Новые требования объясняют тем, что лечение таких болезней в США стоит сотни тысяч долларов, и правительство не хочет, чтобы иммигранты обращались за государственной помощью. Поэтому визовые офицеры должны оценивать, способен ли заявитель оплачивать медицинские услуги на протяжении всей жизни.

Ранее проверка здоровья для иммигрантов касалась преимущественно заразных болезней, таких как туберкулез, а также истории вакцинаций. Теперь перечень причин для возможного отказа гораздо шире.

Юристы отмечают, что новая политика фактически дает визовым офицерам право самостоятельно решать, может ли состояние здоровья человека создать проблемы в будущем. При этом большинство из них не имеют медицинского образования, поэтому решения могут приниматься субъективно.

Новая директива вызвала волну критики со стороны правозащитников, считающих, что администрация Трампа таким образом пытается сократить количество иммигрантов в стране. Это часть более широкой политики, направленной на усиление контроля за миграцией, ограничение въезда беженцев и депортацию находящихся в США без разрешения.

Эксперты предупреждают, что теперь даже хронические, но контролируемые заболевания, такие как диабет или гипертония, могут стать препятствием для получения американской визы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на запорожском направлении российские войска достигли заметного тактического продвижения, воспользовавшись потерей украинских позиций вблизи села Успеновка. Об этом сообщил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке, анализирующий открытые источники и спутниковые снимки из района боевых действий.