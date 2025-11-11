Десятки километров продвижений в сутки: Стерненко взорвался с заявлением о Запорожском направлении

На передовой – критический момент. По словам Сергея Стерненко, вблизи Гуляйполя наши подразделения вынуждены отойти: разрушение командования, исчерпание ресурсов и постоянное давление со стороны врага приводят к опасным продвижениям противника. Если оставить все как есть – отступления превратятся в день-за-днем потери территорий.

Сергей Стерненко про Запорожское направление





"Если оставить все, как есть, будут впоследствии и продвижение на километры, а потом на десятки километров в сутки", — отмечает Стерненко.





Стерненко прямо просит поддержки: сейчас нет возможности поставлять столько FPV-дронов, сколько нужно, за неимением финансирования. Волонтерские инициативы делают максимум, однако потребности гораздо больше имеющихся ресурсов. Каждая гривна – это еще один дрон, еще одна миссия, еще одна спасенная жизнь.

Также следует помнить: часть массовых государственных закупок дронов оказывается непригодной без доработки — это значит, что деньги и ресурсы нужно тратить более эффективно и контролировать качество поставок. Поэтому сейчас нужны и донаты, и давление на ответственные учреждения, чтобы техника была рабочей.



