Депутат заявив про мобілізацію громадянина Німеччини на Буковині: у ТЦК відповіли

Народний депутат Георгій Мазурашу повідомив, що чоловіка з Німеччини, який приїхав в Україну відвідати родичів, направили до одного з навчальних центрів ЗСУ. За його словами, це сталося попри те, що він начебто втратив українське громадянство ще у 2017 році. У ТЦК відреагували на заяву нардепа.

Працівники ТЦК проводять сповіщення щодо мобілізації. Фото з відкритих джерел

Георгій Мазурашу у повідомленні в Facebook стверджує, що чоловік має громадянство Німеччини, а відповідні документи нібито підтверджують припинення його українського громадянства. Депутат також заявив, що про інцидент уже поінформоване посольство Німеччини в Києві.

"Неофіційні помічники рашистських агресорів на Буковині "бусифікували" громадянина Німеччини — уродженця Чернівецької області, якому в 2017 році Указом Президента було припинено громадянство України і який приїхав відвідати родичів", — говорить Мазурашу

Згодом депутат оприлюднив документ, який назвав довідкою німецького державного органу, де зазначено, що особа є громадянином Німеччини. Однак в ЗМІ вказують, що указу з номером, який вказаний в документі немає на сайті Офісу Президента України.

Через деякий час на ситуацію відреагували у Чернівецькому обласному ТЦК, де категорично відкинули звинувачення у незаконній мобілізації. Там наголосили, що під час проведення мобілізаційних заходів чоловік не надав жодних документів, які б підтверджували припинення громадянства України.

"Довідку про припинення громадянства на час призову на військову службу не надавав. Чоловік правом на відстрочку не користувався, військово-лікарською комісією був визнаний придатним та направлений для проходження військової служби в одну з військових частин", — йдеться в заяві ТЦК.

У ТЦК зазначили, що відповідно до даних державних реєстрів та інформації, отриманої від Державної міграційної служби, особа продовжує вважатися громадянином України згідно із законодавством. У центрі комплектування підкреслили, що всі дії військовослужбовців здійснювалися виключно в межах чинного законодавства України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що посадовці ТЦК на Закарпатті та Львівщині фіктивно внесли до реєстру 276 "мобілізованих".