"Паперова армія" в ТЦК: посадовці фіктивно "мобілізували" сотні людей

В Україні викрили масштабну схему фіктивної мобілізації, до якої були причетні посадовці територіальних центрів комплектування. Правоохоронці заявляють, що чиновники ТЦК вносили до державного реєстру неправдиві дані про сотні нібито мобілізованих громадян, щоб штучно покращити статистику виконання планів.

В Україні викрили паперову "мобілізацію". Фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, троє посадовців ТЦК фігурують у справі про "паперову мобілізацію". Загалом до системи внесли дані про 276 людей, яких фактично ніхто не призивав. Слідство стверджує, що працівники військкоматів використовували доступ до реєстру "Оберіг" та за допомогою електронних ключів змінювали інформацію у картках військовозобов’язаних.

"Для покращення статистики до переліку "мобілізованих" вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації", — пояснює Кравченко.

Найбільший епізод зафіксували на Закарпатті. За даними прокуратури, начальник Мукачівського районного ТЦК за кілька місяців 2026 року фіктивно "мобілізував" 162 особи. Його заступник додав до статистики ще 108 людей. Окремий випадок виявили у Львівській області. У Золочівському ТЦК посадовець вніс до списків мобілізованих шістьох людей, які вже проходили службу за контрактом у військових частинах та медичних підрозділах.

Усім трьом фігурантам оголосили підозри. Суд обрав їм запобіжні заходи, зокрема арешт із можливістю внесення застави.

