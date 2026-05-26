Главная Новости Общество Криминал "Бумажная армия" в ТЦК: чиновники фиктивно "мобилизовали" сотни человек
НОВОСТИ

"Бумажная армия" в ТЦК: чиновники фиктивно "мобилизовали" сотни человек

Чиновники ТЦК в Закарпатье и Львовской области фиктивно внесли в реестр 276 "мобилизованных".

26 мая 2026, 10:25
Slava Kot

В Украине разоблачена масштабная схема фиктивной мобилизации, к которой были причастны чиновники территориальных центров комплектования. Правоохранители заявляют, что чиновники ТЦК вносили в государственный реестр ложные данные о сотнях якобы мобилизованных граждан, чтобы искусственно улучшить статистику выполнения планов.

В Украине разоблачили бумажную "мобилизацию". Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что трое должностных лиц ТЦК фигурируют по делу о "бумажной мобилизации". В общей сложности в систему внесли данные о 276 людях, которых фактически никто не призывал. Следствие утверждает, что сотрудники военкоматов использовали доступ к реестру "Оберіг" и с помощью электронных ключей меняли информацию в военнообязанных карточках.

"Для улучшения статистики в перечень "мобилизованных" вносили умерших и осужденных, лиц с правом на отсрочку или специальным учетом, граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных вузах, а также тех, кто по возрасту уже не подлежит мобилизации", — объясняет Кравченко.

Самый большой эпизод зафиксировали в Закарпатье. По данным прокуратуры, начальник Мукачевского районного ТЦК за несколько месяцев 2026 года фиктивно "мобилизовал" 162 человека. Его заместитель добавил в статистику еще 108 человек. Частный случай обнаружили во Львовской области. В Золочевском ТЦК чиновник внес в списки мобилизованных шесть человек, которые уже проходили службу по контракту в воинских частях и медицинских подразделениях.

Всем трем фигурантам объявили подозрения. Суд избрал им меры пресечения, в том числе арест с возможностью внесения залога.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько могут содержать в ТЦК. Юристы объяснили права граждан во время мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что в Тернополе мужчина застрелился в туалете ТЦК.



Источник: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/984
